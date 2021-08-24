«شكري» يوقع مع وزير خارجية سيراليون عددا من اتفاقيات التعاون الثنائي

وقع وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره السيراليوني الدكتور ديفيد فرانسيس، عددا من اتفاقيات التعاون الثنائي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.‎

ونشر السفير أحمد حافظ المتحدث ‎‎باسم وزارة الخارجية المصرية، منذ قليل، عبر حسابه على تويتر، صورا من توقيع الاتفاقيات.

‏وفي إطار التعاون المستمر مع الأشقاء الأفارقة، بدأت صباح اليوم، جلسة المشاورات بين الوزير سامح شكري ونظيره السيراليوني، بحضور وفدي البلدين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.