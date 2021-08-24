«عضت اليد اللي أطعمتها».. مجهولة استضافتها أسرة بقنا وضعت لهم مخدر وسرقت أموالهم

شهدت قرية «النواهض»، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، واقعة غريبة من نوعها، حيث فوجئ أهالي القرية بسيدة ليست من أهل القرية تستغيث بالأهالي لإطعامها بعد معاناتها من الجوع لأيام، ما دفع إحدى الأسر لاستضافتها، فقامت بوضع مادة مخدرة لهم في الطعام بعد مغافلتهم وسرقة 51 ألف جنيه كانت بالمنزل، وفرت هاربة .

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، بلاغا يفيد بقيام سيدة مجهولة بسرقة مبلغ مالي من أسرة بقرية النواهض في مركز أبو تشت.

وقال محمود عبد الرحيم علي، أحد أهالي قرية النواهض، إن بداية الواقعة عندما حضرت سيدة إلى القرية ترتدي عباءة سوداء لطلب المساعدة من الأهالي، ثم طلبت الحصول على طعام، مشيرا إلى أن إحدى الأسر بالقرية استضافتها من باب إكرام الضيف وأحضرت لها الطعام وقت الغذاء .

وتابع، أنه بعد إحضار الطعام الموجود بالمنزل جلسوا على المائدة بصحبة تلك السيدة المجهولة لتناول الغداء، وخلال التحضير وضعت مادة مخدرة في الطعام، وبعد الانتهاء دخلت الأسرة المكونة من 4 أفراد في نوم عميق، وعندما استيقظوا فوجئوا ببعثرة محتويات دولاب غرفة النوم ولم يعثروا على مبلغ 51 ألف جنيه.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ، تفحص كاميرات المراقبة في المنطقة لمعرفة هوية السيدة التي قامت بالاستيلاء على المبلغ المالي لضبطها والتحقيق معها.