«أحدهما خطب خطيبته السابقة».. عامل يطعن شابين في الدقهلية

أصاب عامل في محافظة الدقهلية شاب ونجل عمه بجروح قطعية مستخدما سلاح أبيض «مطواة»، بدعوى تقدمه لخطبة إحدى الفتيات السابق خطبتها للمتهم، في قرية «البجلات» مركز منية النصر، وتمكنت مباحث منية النصر من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وجري نقل المصابين إلي مستشفى منية النصر المركزي، وتبين إصابتهما بجرح قطعي بالرقبة، والآخر بجرح شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيمن، وجري تحويلهما إلي مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج اللازم لخطورة حالتهما.

وصول شابين إلي مستشفى منية النصر مصابين بطعنات

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول كلا من: «محمد م. إ.»، 24 سنة، عامل، مصابا بجرح شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيمن، ونجل عمه «أشرف م. إ.»، 29 سنة عامل، مصابا بجرح قطعي بالرقبة، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ويقيمان في قرية «البجلات» دائرة المركز.

المصابان: عامل اعتدى علينا بسبب خطيبته السابقة

انتقل ضباط وحدة مباحث منية النصر وبالفحص وسؤالهما، في محضر الشرطة، اتهما المدعو «محمد أ. ع.»، 30 سنة عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بآلة حادة «مطواة» بحوزته وإحداث إصابتهما، وعلل المصابان ذلك بخلافات بينهم لقيام المصاب الثاني بخطبة إحدى الفتيات السابق خطبتها للمتهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد العزب رئيس مباحث مركز منية النصر، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7717 جنح مركز منية النصر لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.