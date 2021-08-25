حالة الطقس اليوم 25-8-2021.. شبورة خفيفة صباحا ورياح نشطة ببعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بيانًا اليوم، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد اليوم الأربعاء، إذ تشهد البلاد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ووفقًا لخبراء الأرصاد، فمن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وسرعان ما تتلاشى هذه الشبورة في السابعة صباحًا.

كما يتوقع خبراء الهيئة، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من إحساس ارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 35 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27