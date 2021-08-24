تطورات جديدة في ملف انتقال بيرسي تاو للأهلي

كشف المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا هوجو بروس، أن لديه معلومات تفيد بأن بيرسي تاو، لاعب فريق برايتون الإنجليزي، سينتقل إلى العملاق المصري الأهلي، الذي يقوده فنيًا الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق ماميلودي صنداونز، مشيرًا إلى أن المهاجم سينهي اتفاقه خلال الأيام المقبلة، وينتقل لنادي القرن في إفريقيا، المتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

وقال مدرب «البافانا بافانا»، في تصريحات لصحيفة «تايمز لايت» الجنوب إفريقية: «بيرسي تاو لاعب مهم لمنتخب جنوب إفريقيا، الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم التي تقام في 2022 بقطر».

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