جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بزفتى (صور)
«رحمي» يتفقد أعمال المبادرة بقرى «تفهنا العزب وحانوت وسنباط وشرشابة»
كتب:
أحمد فتحي
06:05 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
طارق رحمي محافظ الغربية خلال تفقد المشاريع بقرى مركز زفتى
أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية في عدد من قرى مركز زفتى قبل قليل، لمتابعة سير العمل في المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تفقد الأعمال الجارية بقرى «تفهنا العزب وحانوت وسنباط وشرشابة»، بحضور نجوى العشيري، السكرتير المساعد، والمهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى.
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى زفتى
تابع محافظ الغربية أعمال تشييد وبناء مجمع الخدمات الحكومية في تفهنا العزب، الذي يتم بناؤه بتكلفة مالية 6 ملايين جنيه، ليخدم ما يقرب من 20 ألف نسمة، حيث تم حفر الأساسات وعمل القواعد الخرسانية، كما تفقد أعمال إحلال وتجديد سور الملعب السباعي، ودورات المياه، وغرف خلع الملابس بمركز شباب القرية، بتكلفة إجمالية مليون جنيه.
توجيهات بإنهاء المشروعات التنموية بنطاق قرى زفتى
وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة تفهنا العزب الابتدائية، التي تخدم سكان القرية، ويجري إنشاؤها بتكلفة مالية 1.3 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في نوفمبر المقبل، كما تفقد أعمال التطوير بمدرسة «الشهيد محمد زرد» الإعدادية، المتوقع انتهاء الأعمال بها في منتصف شهر أكتوبر القادم، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة تفهنا العزب الثانوية، بتكلفة مالية 250 ألف جنيه، والتي تعدت نسبة الإنجاز بها 25%.
محافظ الغربية يباشر أعمال التشييد والبناء لمجمع الخدمات الحكومية في قرية حانوت
وتابع الدكتور رحمي أعمال التشييد والبناء لمجمع الخدمات الحكومية في قرية حانوت، الذي يخدم ما يقرب من 20 ألف نسمة من سكان القرية، بتكلفة مالية تقدر بـ6 ملايين جنيه، وكذلك مجمع خدمات سنباط، الذي سيقدم خدماته لعدد 56 ألف نسمة، بتكلفة مالية تقدر بـ6 ملايين جنيه، حيث تخطت نسب العمل به 10%.
واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد الأعمال الجارية في قرية شرشابة، حيث تابع أعمال بناء مجمع الخدمات المقام على أرض الوحدة المحلية، ليخدم أكثر من 19 ألف نسمة، بتكلفة مالية 6 ملايين جنيه، وتخطت نسب تنفيذه 22%، كما تابعل رفع كفاءة وتطوير مدرسة شرشابة الابتدائية المشتركة، بتكلفة مالية تقدر 500 ألف جنيه، والمتوقع الانتهاء منها منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وتفقد المحافظ أعمال إحلال جزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة بعدد 21 فصلاً، وتخدم أكثر من 18 ألف نسمة من سكان القرية، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتخطت نسب التنفيذ بها 50%، ومدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية، بتكلفة مالية 4.8 مليون جنيه، المتوقع انتهاء الأعمال بها منتصف أكتوبر 2022.
غلق كافتيريات لتقديمها الشيشة ومخالفة إجراءات مجابهة كورونا
وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع عدد 2 مقهى، وذلك لتقديمها «الشيشة»، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المقاهي، خاصةً في القرى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصةً مع الاستعدادات الحالية لمواجهة الموجة الرابعة من جائحة الوباء.