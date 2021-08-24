جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بزفتى (صور)

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية في عدد من قرى مركز زفتى قبل قليل، لمتابعة سير العمل في المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تفقد الأعمال الجارية بقرى «تفهنا العزب وحانوت وسنباط وشرشابة»، بحضور نجوى العشيري، السكرتير المساعد، والمهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى زفتى

تابع محافظ الغربية أعمال تشييد وبناء مجمع الخدمات الحكومية في تفهنا العزب، الذي يتم بناؤه بتكلفة مالية 6 ملايين جنيه، ليخدم ما يقرب من 20 ألف نسمة، حيث تم حفر الأساسات وعمل القواعد الخرسانية، كما تفقد أعمال إحلال وتجديد سور الملعب السباعي، ودورات المياه، وغرف خلع الملابس بمركز شباب القرية، بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

توجيهات بإنهاء المشروعات التنموية بنطاق قرى زفتى

وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة تفهنا العزب الابتدائية، التي تخدم سكان القرية، ويجري إنشاؤها بتكلفة مالية 1.3 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في نوفمبر المقبل، كما تفقد أعمال التطوير بمدرسة «الشهيد محمد زرد» الإعدادية، المتوقع انتهاء الأعمال بها في منتصف شهر أكتوبر القادم، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة تفهنا العزب الثانوية، بتكلفة مالية 250 ألف جنيه، والتي تعدت نسبة الإنجاز بها 25%.

محافظ الغربية يباشر أعمال التشييد والبناء لمجمع الخدمات الحكومية في قرية حانوت

وتابع الدكتور رحمي أعمال التشييد والبناء لمجمع الخدمات الحكومية في قرية حانوت، الذي يخدم ما يقرب من 20 ألف نسمة من سكان القرية، بتكلفة مالية تقدر بـ6 ملايين جنيه، وكذلك مجمع خدمات سنباط، الذي سيقدم خدماته لعدد 56 ألف نسمة، بتكلفة مالية تقدر بـ6 ملايين جنيه، حيث تخطت نسب العمل به 10%؜.

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد الأعمال الجارية في قرية شرشابة، حيث تابع أعمال بناء مجمع الخدمات المقام على أرض الوحدة المحلية، ليخدم أكثر من 19 ألف نسمة، بتكلفة مالية 6 ملايين جنيه، وتخطت نسب تنفيذه 22%، كما تابعل رفع كفاءة وتطوير مدرسة شرشابة الابتدائية المشتركة، بتكلفة مالية تقدر 500 ألف جنيه، والمتوقع الانتهاء منها منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وتفقد المحافظ أعمال إحلال جزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة بعدد 21 فصلاً، وتخدم أكثر من 18 ألف نسمة من سكان القرية، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتخطت نسب التنفيذ بها 50%، ومدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية، بتكلفة مالية 4.8 مليون جنيه، المتوقع انتهاء الأعمال بها منتصف أكتوبر 2022.

غلق كافتيريات لتقديمها الشيشة ومخالفة إجراءات مجابهة كورونا

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع عدد 2 مقهى، وذلك لتقديمها «الشيشة»، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المقاهي، خاصةً في القرى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصةً مع الاستعدادات الحالية لمواجهة الموجة الرابعة من جائحة الوباء.