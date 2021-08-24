أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، منحة الجامعة اليابانية في مصر 2021، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، من خلال توفير عدد من المنح للأوائل من الطلاب، في ظل مواصلتها لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وفقاً لأحدث المواصفات والنظم التعليمية للتعليم الجامعي، وكذلك الاهتمام بإنجاز المشروعات البحثية، مؤكداً أن التعليم الياباني، يعد نموذجًا يدعم الطلاب عامة على الابداع والابتكار، فضلا عن تنمية العمل الجماعي وصقلهم بالخبرات المختلفة، مع توفير فرص التدريب في كبرى الجامعات العالمية.

الجوهري: لدينا أحدث البرامج التعليمية في منحة الجامعة اليابانية في مصر 2021

وبشأن التخصصات المتاحة لمنحة الجامعة اليابانية في مصر 2021، أوضح رئيس الجامعة، أنها ستكون في كليات الحاسبات والمعلومات وبرنامج العمارة المستدامة والذكاء الاصطناعي وبرنامج التصميم الدوائي والتصنيع الغذائي وبرنامج ترميم الآثار وبرنامج الفنون وبرنامج إدارة المتاحف، وبرنامج العلوم التطبيقية، وبرنامج الديكور والتصميم.

تعرف على منحة الجامعة اليابانية في مصر 2021.. 7 في الأمن السيبراني

وأكد الجوهري، أن منحة الجامعة اليابانية في مصر 2021، تشمل أيضًا برامج التكنولوجيا الحيوية والمجالات الزراعية والطبية والصناعية والبيئة وصناعة النسيج والصحة العامة والطاقة المتجددة والمياه والتعليم الفني والتكنولوجي، وذلك وفقاً لنظم التعليم الياباني، موضحًا أنه جرى فتح باب التقديم للالتحاق بعدد من البرامج الدراسية، مثل كليات الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

وبشأن تخصصات منحة الجامعة اليابانية في مصر 2021، كشف الجوهري، عن تخصيص 7 منح دراسية بالمجان، كاملة لجميع الطلاب المتميزين علميًا، وذلك بالدبلومة المهنية في الأمن السيبرانى، موضحًا أن الدبلومة تستهدف تجهيز كوادرعلمية متميزة ومدربة على التصدي لجميع الهجمات السيبرانية.