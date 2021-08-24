مران «ترفيهي» للإنتاج الحربي قبل مباراة حسم الدوري أمام الزمالك

اختتم فريق الإنتاج الحربي استعداداته لمواجهة نظيره الزمالك بمران ترفيهي، بعد أن تأكد هبوطه من الجولة الماضية بعد تعادله أمام الاتحاد السكندري 1-1 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين وشهدت طرد أحمد كشري المدير الفني للعجلات الحربية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للإنتاج الحربي، أن المران الذي خاضه الفريق بالأمس كان ترفيهيا واتسم بالضحك ووصلات الهزار بين اللاعبين، خاصة أنه لا توجد أية ضغوط على اللاعبين في مباراة اليوم بعد تأكد الهبوط للدرجة الثانية.

الإنتاج الحربي يجهز مفاجأة للزمالك

وأعلن المصدر ذاته مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تشكيل الإنتاج الحربي، وحقيقة تواجد اللاعبين الناشئين بالتشكيل الأساسي للفريق اليوم كما ذكر أحمد كشري المدير الفني للفريق الذي تعرض للإيقاف 8 مباريات بسبب سبه لحكم مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري وفقًا لبيان اتحاد الكرة.

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