استشاري جلدية يحذر من علامات تظهر على اليد والقدم تشير للإصابة بكورونا

كشف الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، عن علامات جلدية جديدة تظهر في اليد والقدم تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكر أنه حال ظهور احمرار في أصابع اليد أو القدم، فعلى الشخص الذهاب فورًا للتحليل من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، حتى وإن كان الشخص يعاني من حساسية في الجلد.

لا يجب ترك الرؤوس السوداء مدة طويلة دون علاجها لأنها تحدث حفر في الوجه

وأضاف «فرج»، خلال حواره في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميات مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني وسهير جودة، على شاشة «سي بي سي»، أنه لا يجب ترك الرؤوس السوداء في الوجه مدة طويلة دون علاجها، لأنها تحدث حفر في الوجه، ناصحًا بضرورة إزالة المكياج بمزيل طبي، حتى لا يؤثر على البشرة بالسلب، فيما شدد على أهمية ترطيب البشرة واستخدام واقي شمس يحمي من الاشعتين A وB باستمرار حتى لا تظهر التجاعيد سريعًا.

نصائح للمواطنين أثناء شراء كريمات واقية من الشمس

ونصح استشاري الأمراض الجلدية، المقبلين على المصايف، بشراء كريمات واقية من الشمس من الصيدليات فقط، وليس من أي مصدر آخر، فضلًا عن التأكد من سنة صُنع الكريم ومدة صلاحيته وبلد الصنع، ومن المهم للغاية أن يكون مدون عليه أنه يحمي من أشعة الشمس B ، A، فأحدهما مسؤول عن لون البشرة والأخرى تمنع التجاعيد بعد ذلك، ويجب أن يكون عامل الحماية +50 وليس أقل ولا أكثر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.