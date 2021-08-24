طالب ثانوية حصل على صفر في 4 مواد: «كانوا مسميني محمد هندسة ومنتظر التظلم»

حصل «محمد محمود محمد فوزي شيحة»، الطالب في الصف الثالث بمدرسة أحمد عبد السلام الثانوية العسكرية للبنين بمدينة منوف، في محافظة المنوفية، شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة، على صفر درجات في 4 مواد، بالإضافة إلى ان مجموعه الكلي في نتيحة الشهادة الثانوية العامة 16 درجة فقط، بما يعادل 3.9%، مما تسبب في حالة من الصدمة للطالب وأسرته، خاصةً أنه كان من المتفوقين في السنوات السابقة.

وقال الطالب «محمد محمود شيحة» إنه فوجئ بحصوله على صفر في 4 مواد، بما فيها مواد التخصص، موضحاً أن المواد التي حصل فيها على صفر هي مواد اللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء، والفيزياء، والرياضة التطبيقية، فضلاً عن حصوله على درجة واحدة في مادة الرياضة البحتة، و6 درجات في اللغة الأجنبية الثانية، فيما كان أكبر درجة حصل عليها في مادة اللغة العربية، حيث حصل على 9 درجات فقط.

طالب «الصفر»: كانوا مسمييني «محمد هندسة» لتفوقي

وأضاف الطالب «محمد شيحة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتيحة كانت صدمة بالنسبة له ولأسرته وحتى المدرسين، الذين كانوا يتوقعون حصوله على مجموع كبير، يؤهله للالتحاق بكلية الهندسة، قائلاً إن «المدرسين كانوا مسمييني محمد هندسة، لأنهم كانوا متوقعين حصولي على درجات مرتفعة أدخل بها كلية هندسة»، مؤكداً أن النتيحة «ظالمة» بالنسبة له، ووصفها بأنها «غير واقعية تماماً»، مطالباً وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح المواد مرة أخرى، لكل يحصل على حقه.

والد «طالب الصفر»: قدمت التظلم وأثق في وزارة التربية والتعليم

من جانبه، أكد «محمود شيحة»، والد الطالب «محمد»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه نقدم بتظلم إلي ابنه في كافة المواد، لشعوره بالظلم الشديد من هذه النتيجة، معتبراً أن نتيحة ابنه لم تظهر حتى الآن، لأنها غير واقعية وغير منطقية بالمرة، مؤكداً ثقته في وزارة التربية والتعليم لكي تقوم بإعادة تصحيح المواد مرة أخرى، لكي يحصل ابنه على الدرجات الحقيقية من وجهة نظره.