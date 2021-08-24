مهم للبطل الأولمبي.. معلومات عن صندوق دعم الرياضة

صندوق دعم الرياضة المصري، تم اقتراح فكرة إنشائه في عام 2017 في عهد الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، وتم تدشينه برأس مال مدفوع لشركة الصندوق وقدره 5 ملايين جنيه، على أن يصل رأس المال فيما بعد إلى مليار جنيه.

أول صندوق استثماري خيري في مصر كشركة مساهمة مصرية

والصندوق يعتبر أول صندوق استثماري خيري في مصر كشركة مساهمة مصرية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، ويستهدف تقديم الدعم المالي بشكل مباشر وغير مباشر لرعاية النشء والموهوبين، وتقديم الرعاية الكاملة للاعبي مصر في الألعاب الفردية والجماعية وتجهيزهم للبطولات الدولية والأولمبياد.

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية، أهم المعلومات والأهداف التي تم تأسيس الصندوق لتحقيقها، وفق البيانات الحكومية السابقة، كما يلي:

1- توفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.

2- دعم النهضة الرياضية من خارج إطار الموازنة العامة للدولة.

3- الصندوق يعتبر ملكية خاصة للشركة المؤسسة، وفقا لأحكام مواد قانون رأس المال المصري.

4- الوصول باللاعبين الذي يراعهم الصندوق الى اعلى درجات الاعداد والجاهزية للحصول على البطولات والميداليات الأولمبية.

حل كل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه لاعبي الألعاب الرياضية قبل البطولات

5- المساهمة في حل كل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه لاعبي الألعاب الرياضية أثناء فترات الإعداد للبطولات المتنوعة، بالتنسيق مع كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد الرياضي الذي يتبعه اللاعب.

6- رفع العبء المالي عن كاهل الدولة والاتحادات الرياضية، أثناء إعداد الأبطال وإقامة المعسكرات التي تتكلف ملايين الجنيهات، مما يخفف العبء عن كواهل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص على الاجتماع أمس بأعضاء مجلس إدارة الصندوق، للوقوف على درجات استعداد الصندوق للخطة الزمنية المقبلة فيما قبل أولمبياد باريس 2024.

ويضم الصندوق في عضويته مجموعة من الخبراء في المجالات المتنوعة، لكن أهمها الرياضة والاقتصاد والاستثمار والقانون، ومن بين هؤلاء الأعضاء الدكتور عمرو الجنايني، والدكتور سامح الترجمان، والدكتور عماد البنانى، والمستشار عمرو حسين، وخالد رأفت.