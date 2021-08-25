عشان تحافظ على الباقة.. 5 أشياء تساعدك على استمرارها حتى موعد التجديد

في كثير من الأحيان، يتفاجأ عدد من مستخدمي الإنترنت المنزلي بنفاد باقة النت الشهرية قبل موعد تجديدها بعدة أيام، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى تجديد الباقة مبكرا وقبل موعدها، وقد يفكر أصحاب تلك الباقات في أن الاستهلاك الشهري الخاص بهم أكثر من الميجات الموجودة في الباقة، أو احتياجهم يزيد عن الباقة.

وهناك الكثير من الأشياء الأخرى التي قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك الشهري الخاص بصاحب الباقة دون الاستهلاك الشخصي له أو تحميل الأفلام ومقاطع الفيديو، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الأشياء التي تؤدي إلى استهلاك الباقة والأشياء التي تحافظ على استمرارية الباقة حتى موعد تجديدها، وفق وفق حديث خدمة عملاء المصرية للاتصالات لـ«الوطن»، كالتالي:

أشياء تساعدك على استمرار باقة النت حتى موعد تجديدها

1- تجنب تحميل الأفلام والفيديوهات ذات الجودة العالية: قد يؤدي تحميل الأفلام والفيديوهات ذات الجودة العالية بكثرة إلى استهلاك الباقة بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي إلى نفاد باقة النت قبل موعدها، لذلك يجب تجنب مشاهدة الأفلام ذات الجودة 1080، ومشاهدة تلك ذات جودة 240 للحفاظ على باقة النت.

2- التأكد من عدم سرقة الواي فاي: يجب أن يتأكد المستخدم من أن الواي فاي الخاص بالشبكة الخاصة به غير مسروقة، وفي حالة التأكد من سرقتها من خلال البرامج المختلفة الموجودة على الكثير برامج الـ play store، يجب على المستخدم أن يتواصل مع خدمة عملاء الشبكة التابع لها، وإجراء اللازم لتزويد إجراءات الحماية الخاصة بالشبكة.

3- التقليل من إجراء محادثات الفيديو: وقد تستمر تلك المحادثات لساعات طويلة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدم، ويعرضها للانتهاء قل موعدها.

4- إخفاء اسم شبكة الواي فاي: في حالة التأكد من سرقة الواي فاي الخاص بالشبكة، يجب أن يتواصل مع خدمة العملاء لإخفاء اسم شبكة الواي فاي حتى لا يتم سرقتها من جانب آخرين.

5- تغيير باسوورد الواي فاي: يجب أن يغير صاحب شبكة الواي فاي الباسوورد الخاص به باستمرار حتى لا يستطيع أحد استخدام الشبكة بعد سرقتها.