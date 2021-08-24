إصابة 5 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح مختلفة، في حادثين على طرق بني سويف اليوم الثلاثاء، الأول نجم عن تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق «أبو صالح»، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 من أسرة واحدة، والثاني إثر إنقلاب سيارة ملاكي، قرب مدخل كوبري «قشيشة»، على الطريق الزراعي «بني سويف - الواسطى»، وأسفر عن إصابة طبيب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

إصابة 4 أشخاص من اسرة واحدة في حادث تصادم ملاكي بنقل بصحراوي بني سويف

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل مدخل نفق «أبو صالح»، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع أثار الحادث.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين أن المصابين هم: «أسامه محمود عبدالحفيظ»، 53 سنة، بالمعاش، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، وابنته «سهى»، 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، وابنه «أحمد»، 18 سنة، طالب، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، و«علياء حامد سيد»، 50 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالضلوع.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة أسيوط، ويجري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم بالمستشفى.

إصابة طبيب في انقلاب سيارة ملاكي على زراعي بني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب طبيب إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي «بني سويف - الواسطى»، قرب مدخل قرية «قشيشة» بمركز الواسطى، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصاب يُدعى «أحمد إسماعيل منصور»، 33 سنة، طبيب، مصاباً باشتباه خلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة، ويجري تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.