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«سلمان للإغاثة» يواصل تقديم خدماته لـ«لاجئين سوريين» ومستفيدين يمنيين

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الوطن
10:56 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
مركز الملك سلمان - أرشيفية

مركز الملك سلمان - أرشيفية

تواصل المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الإغاثية والطبية، للمستفيدين في عدة محافظات يمنية، وفي مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وفي هذا السياق، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها الطبية لـ325 مستفيدا، خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس 2021، وذلك من خلال عيادات الباطنية والطوارئ، والصحة الإنجابية، وقسم الجراحة والتضميد وعيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وقسم التوعية والتثقيف، كما صُرفت الأدوية لـ 282.

وفي مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 443 مريضا أمس، وذلك عبر عيادات الطب العام، وعيادة الباطنية، وعيادات الأطفال، وقسم الطوارئ، وعيادتي الأسنان.

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