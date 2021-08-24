59 ألف طن صادرات البضائع بميناء دمياط و14 ألف واردات

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 26 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 59112 طناً، تشمل 10979 طن رمل، و1900 طن فوسفات، و32013 طن يوريا، و1000 طن علف، و1260 طن نترات أمونيوم، و8480 طن داى أمونيوم، و3480 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13786 طناً، تشمل 4175 طن حديد، و9611 طن قمح، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 107 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (كسبرة وملوخية وورق عنب وفاصوليا وبقدونس وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كراوية وينسون وبرسيم وبصل ونعناع وريحان وزيتون)، وفواكه (فراولة وعنب وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وإسبانيا والصين وإيطاليا وبلجيكا وأمريكا ومالطا وألمانيا وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 989 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 54072 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1929 طناً.

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2603 طن قمح، متجهين إلى صوامع بنى سويف وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار مكون من 20 عربة، بعد أن فرغ عدد 40 حاوية 20 قدماً، استقبله الميناء قادماً من بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4022 شاحنة.