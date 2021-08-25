مسلسل "لعبة الحظ" الحلقة 10.. هل تحب «أدا» من جديد بعد تعرضها للخيانة؟

يبحث الجمهور، اليوم الأربعاء، عن مسلسل لعبة الحظ الحلقة 10، وهو مسلسل تركي من بطولة أيتاش شيشماز وجيمري بايسال وإدريس نبي تاشكين، وأصلي سومان، من تأليف أركان بيرقوران وتونا كيجي، وإخراج سردار جوزاليكلي، الذي أشرف على إخراج مسلسل «جانبي الأيسر»، حيث تتصاعد الأحداث تدريجيًا.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل لعبة الحظ

ما زالت الفتاة الشابة «أدا»، والتي تجسد شخصيتها جمري بيسال، وتعيش على قناعة أنَّها إذا لم ترتبط بحبها الأول فلن تكون سعيدة، بسبب عدد من النساء حولها وقصصهم مع حبهم الأول، كما أنَّها تقرر «أدا» العزوف عن الزواج بعد قصة حب فاشلة، بسبب خيانة حبيبها لها، وخلال الأحداث تقابل «بورا»، الذي لا يوجد لديه مجال للعواطف أو المشاعر في حياته.

وتدخل في مشكلات وصراعات مع أهلها بشكل ملحوظ، ولكنها بعد فترة تشعر بالذنب وتحاول أن تصلح الأمر بينهما، وحرص مخرج العمل سردار جوزاليكلي على أن يجمع بين الشخصيات المختلفة في العمل حيث أنه وضع خلافات وعقدات مستمرة خلال الحلقات الأولى.

معلومات عن بطلة مسلسل لعبة الحظ

وبطلة مسلسل لعبة الحظ هي ممثلة تركية، تخرجت "جمري" من قسم الرسم في جامعة «إيجه»، ثم بدأت مشوارها الفني عام 2014 بمسلسل «البحر الأخضر»، وبسبب ملامحها الأوروبية تنحصر في أدوار معينة، وتبلغ من العمر 21 عامًا.

مسلسل "لعبة الحظ" الحلقة 10

من المقرر أن تتصاعد الأحداث خلال الحلقة 11، وتدخل الفتاة الشابة «أدا» في صراعات مستمرة مع من حولها، وينتظر الجمهور تصرفات بطلة العمل مع حبيبها الذي ظهر من جديد، وقد بدأ عرض مسلسل لعبة الحظ، في 15 يونيو الماضي، على قناة «KANAL D» التركية.

وتعرض حلقة واحدة أسبوعيًا، يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت اسطنبول، والساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وكذلك تعرض حلقاته مترجمة باللغة العربية على موقع «قصة عشق».