أثار تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات، رقم 150 لسنة 2020، المعروف بقانون السايس جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية ومنذ الإعلان عن تطبيقه، ويتساءل الكثيرون عن العديد من الأمور الخاصة بهذا القانون منها كيفية الحصول على تصريح حجز مكان انتظار السيارة والأوراق المطلوبة لذلك.

وفي هذا الصدد، تقدم لكم «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح لحجز مكان انتظار السيارة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح لحجز مكان انتظار السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشخص الذي يريد حجز مكان لانتظار السيارات.

- صورة من رخصة السيارة، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

- تقديم الأوراق السابقة مع طلب حجز مكان الانتظار، وذلك في المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

- تتم معاينة المكان من قبل الحى خلال يومين من تقديم الطلب.

رسوم انتظار السيارات

يتم دفع رسوم الانتظار بالشهر، ولم يتم تحديد مبلغ معين حيث تنص المادة 3 من القانون على أن تحديد مقابل انتظار المركبات يتم حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

وعند الحصول على ترخيص يتم إصدار إيصال ولافتة باسم المشترك ووضعها مكان حجز السيارة.

كما يشتري المواطن الحواجز على حسابه من أجل وضعها بمكان حجز انتظار السيارة لمنع وقوف سيارات أخرى.

وفي ذات الصدد، حدد قانون تنظيم انتظار المركبات، أو ما يعرف إعلاميا بـ«قانون السايس»، اشتراطات الحصول على رخصة للعمل في الشارع.

شروط الحصول على رخصة للعمل في الشارع

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

يشترط أن يجيد القراءة والكتابة.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء.

الحصول على رخصة قيادة سارية.

ألا يكون صدر حكم ضده بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمة أو الشرف.