منها تعاملات المساهمين.. أحداث وأخبار مهمة ينتظرها المستثمرون اليوم

تنتظر المستثمرون في البورصة، اليوم الأربعاء، سلسلة من الأحداث والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة في السوق، وتأثيرها على حركة التداولات وقرارات المستثمرين.

الجمعيات العادية وغير العادية

من بين أهم الأحداث التي ينتظرها المستثمرون، اليوم الأربعاء، 25 أغسطس 2021، اجتماع الجمعية العادية وغير العادية، لشركة النصر للأعمال المدنية، وسيعقد الاجتماع في تمام الساعة 3:00 مساء، لمناقشة بنود جدول الأعمال.

أدرجت النصر للأعمال المدنية، في البورصة المصرية، في ديسمبر عام 1997، وهي شركة عامة تعمل في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على الصناعات.

وتعقد شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم، اجتماع الجمعية العامة العادية، المقرر له في تمام الساعة 12:00 مساءً.

الإفصاح عن تعاملات المساهمين

تفصح بعض الشركات اليوم الأربعاء، 25 أغسطس 2021، عن نماذج تعاملات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة والأطراف المرتبطة بعد التنفيذ، في الجلسة السابقة.

وتصدر شركة رواد السياحة - رواد، اليوم بيانا، بخصوص نموذج الإفصاح عن تعاملات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة والأطراف المرتبطة بعد التنفيذ.

وتعلن شركة المصرية للدواجن، اليوم، بيانا، بخصوص نموذج الإفصاح عن تعاملات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة والأطراف المرتبطة بعد التنفيذ.

وكانت مؤشرات البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاعات جماعية لليوم الثاني على التوالي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.61%، مغلقا جلسة أمس عند مستوى 10950.24 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.22%، مغلقا جلسة أمس عند مستوى 2980.35 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.4%، لينهي تعاملات أمس عند مستوى 3948.68 نقطة.

وارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.79%، مغلقا الجلسة السابقة عند 2439.57 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 2.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 599.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 70.356 ألف صفقة.