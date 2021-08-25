ضبط متهم بالاستيلاء على مليوني جنيه من مواطن زعم تسهيل حصوله على شقتين

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية، بلاغا من مسؤول بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مليوني جنيه.

المتهم استولى على مليوني جنيه من المجني عليه

وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، انّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، مارس نشاطا احتياليا واسع النطاق، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي شراء الأراضي والشقق السكنية، وأوهم المجني عليه بأنّه على علاقة وطيدة بمسؤولي أجهزة المدن الجديدة، واستولى منه على مليوني جنيه، وتسليمه صور إيصالات إيداع منسوب صدورها إلى جهات حكومية، تفيد بالسير في بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض وشقتين وتوريد مبالغ مالية خلافا للحقيقة.

ضبط المتهم وبحوزته صور قرارات تخصيص لقطع أراضٍ وشقق

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبحوزته صور قرارات تخصيص لقطع أراضٍ وشقق، صور إيصالات إيداع منسوب صدورها لإحدى الجهات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعه على النحو المشار إليه، وأنّه تحصل على المستندات المزورة من خلال أحد معارفه «حسن النية» عن طريق برنامج «فوتوشوب» وإرسالها للمجنى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.