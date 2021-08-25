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محمود مسلم

ضبط 10 آلاف شخص دون كمامة.. وتحريز 1374 شيشة

كتب:

الوطن
12:15 م | الأربعاء 25 أغسطس 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط 9820 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9765 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن تحرير 925 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 246 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1374 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.

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