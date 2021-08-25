فنانات مع بناتهن.. أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

شهد العرض الخاص لفيلم 200 جنيه والذي تم إقامته مساء أمس الثلاثاء، في أحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر، الكثير من اللقطات المميزة التي كانت حديث الجميع، وذلك وسط حضور عدد كبير من أبطال الفيلم.

دينا فؤاد وابنتها

كان من أولى هذه اللقطات، هو ظهور الفنانين مع بعض أفراد عائلاتهم، فظهرت في العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، الفنانة دينا فؤاد مع ابنتها زينة، والتي لفتت انتباه الجمهور خلال اليوم.

مي سليم وابنتها

ولم تكن الفنانة دينا فؤاد وحدها هي من اصطحبت ابنتها إلى العرض الخاص، ولكن فاجأت أيضا الفنانة مي سليم الجمهور بظهور ابنتها الكبرى لي لي معها خلال العرض، وتمكنت هي الأخرى من لفت انتباه المتواجدين.

خالد الصاوي وزوجته

وكان هناك عدد من الفنانين الذين حرصوا على تواجد زوجاتهم بجانبهم في مثل هذا اليوم، وكان من بينهم الفنان خالد الصاوي والذي كان أول الحاضرين في العرض الخاص، ورافقته زوجته مي كريم.

هاني رمزى وزوجته

وأيضا الفنان هاني رمزي كان حريص على أن تشاركه زوجته في مثل هذا اليوم الذي يحتفل فيه بالعرض الخاص لفيلمه الجديد 200 جنيه.

إصابة أحمد السعدني

كما كان من ضمن اللقطات التي لفتت انتباه المتواجدين في العرض الخاص، هو ظهور الفنان أحمد السعدني بإصابة فى يده دون الكشف عن تفاصيل هذه الإصابة من قبل.

فيلم 200 جنيه

يذكر أن فيلم 200 جنيه هو بطولة إسعاد يونس وأحمد السقا وليلى علوي وإسعاد يونس وأحمد رزق وأحمد آدم ودينا فؤاد ومي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد أمين.