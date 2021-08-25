«القابضة للمياه»: تحليل 500 ألف عينة لضمان الجودة خلال عام

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن قطاع المعامل بالشركة قام بتحليل 500 ألف عينة مياه خلال العام المالي الحالي، ضمن منظومة جودة المياه بالشركة.

الاستجابة الفورية شكاوى العملاء فيما يتعلق بجودة المياه

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، على أن منظومة جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة بقرار رقم 458 من وزارة الصحة لعام 2007 تأتي على رأس الأهداف الاستراتيجية للشركة، حيث أنه يتم مراقبة الجودة من خلال نتائج تحاليل معامل المحطات والمعامل المركزية والرقمية والمعامل المتنقلة والاستجابة الفورية شكاوى العملاء فيما يتعلق بجودة المياه، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط الجودة بالمعامل وتدريب العاملين للفحوصات والتحاليل الكيميائية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين

من جانبه أضاف الكيميائي إسلام حسنين، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أنه تم تركيب 40 محبس غسيل في نهايات الخطوط للاستخدام في غسيل الخط لحل أي مشاكل تتعلق بجودة المياه، فضلاً عن تنفيذ خرائط Gis lab للمحابس، وإجراءات ضبط الجودة بالمعامل وتدريب العاملين للفحوصات والتحاليل الكيميائية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

تأهيل المروقات وأحواض الشبه والفلاتر

وأضاف رئيس قطاع المعامل أنه جارٍ في الفترة الحالية تغير الوسط الترشيحي للمحطات، وتغير نقط حقن الكلور والشبه، وتأهيل المروقات وأحواض الشبه والفلاتر.

تلقي لقاح كورونا بالتنسيق مع الصحة

فيما وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للعاملين سابقا، وتم تنفيذ المبادرة للمرة الثانية لتلقي باقي العاملين الجرعة الأولى من اللقاح.

وأكدت الشركة ضرورة تلقي العاملين للقاح فيروس كورونا المستجد، ضماناً لسلامة العاملين وسلامة عملائنا، مشيرا إلى أن اللجنة الوقائية بالشركة توفر اللقاحات بالإضافة إلى أنها توفر الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة، لافتا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء.