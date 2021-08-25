18 سبتمبر.. «الجنايات» تبدأ محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها الرضيع بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، إحالة الأم المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 90 يوما، ضربا بـ«ريموت تليفزيون»، لكثرة بكائه، إلى محكمة الجنايات، وتحديد 18 سبتمبر لأولى جلسات محاكمتها.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة بلبيس بورود بلاغ من المواطن «محمد عبدالله، البالغ من العمر 46 عاما، موظف»، والذي يتهم فيها زوجته البالغة من العمر 26 عاما، بقتل طفلهما الرضيع الذي يبلغ من العمر 90 يوما فقط، بضربه حتى وفاته بريموت التلفزيون بسبب كثرة بكائه، ثم تركت المنزل وهربت إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

التحفظ على الطفل في المشرحة

تم نقل الطفل إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المكان وتتبع خط سيرها، حتي تمكنت قوات الأمن من ضبط الأم المتهمة، والتي اعترفت تفصيلا بقتلها لطفلها نظرا لكثرة بكائه وعدم تمكنها من النوم بسببه.

القبض على الأم المتهمة

وأقرت الأم أيضا في تحقيقات النيابة العامة، أنها هربت من المنزل بعد قتلها طفلها خوفا من زوجها، وتركت الطفل جثة هامدة على الكنبة الموجودة في الصالة، وعليه آثار دماء وينزف من فمه وأنفه وعينيه حتى فارق الحياة، وتم حبس الأم على ذمة التحقيقات وإحالتها للجنايات، وتحديد جلسة 18 سبتمبر لبدء محاكمتها.