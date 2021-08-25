«البيطري بالإسكندرية»: تحصين ما يزيد على 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا، وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تضافر جهود التنفيذيين والمختصين وجميع الأجهزة بالإسكندرية لتقديم الخدمة البيطرية المجانية التي تعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في المحافظة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

محافظ الإسكندرية يؤكد على تضافر جهود جميع الأجهزة لتقديم خدمات بيطرية للمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة

أوضح الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن إجمالي الحيوانات «جاموس - أبقار - أغنام - ماعز» التي تم تحصينها خلال العالم الحالي ضد الأمراض الوبائية «حمى القلاعية - حمى الوادي المتصدع - التسمم الدموي»، نحو 500 ألف حيوان، كما أن إجمالي الحيوانات المعالجة «أبقار - جاموس - أغنام وماعز - دواب» قد بلغت 12 ألف حيوان تقريبا.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري في المدينة الساحلية، تقدم كل أوجه الرعاية البيطرية لجميع المواشي والحيوانات والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين في كل أنحاء المحافظة على كل ما يستحدث من تقنيات في التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين، في محاولة لكيفية التعامل السليم في الأراضي الزراعية والحفاظ على الثورة الحيوانية.

وأكد على أن القوافل الطبية مستمرة بشكل دائم من أجل تلبية كل احتياجات الأسواق وأصحاب المواشي، ومنع انتشار أي أمراض داخل الثورة الحيوانية المصرية والحفاظ على المواشي.