درجات الحرارة اليوم الخميس 26-8-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الحالي، وذلك على مدن ومحافظات مصر، وبعض البلدان والعواصم العربية، وفق البيان الذي يصدر عنها بشكل يومي، كما أوضحت خلال البيان حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 42 32

المدينة 45 33

الرياض 45 32

المنامة 41 34

أبو ظبي 40 32

الدوحة 44 32

الكويت 50 34

دمشق 39 23

بيروت 31 29

عمان 36 22

القدس 32 23

غزة 32 26

بغداد 47 30

مسقط 36 33

صنعاء 28 17

الخرطوم 38 28

طرابلس 35 28

تونس 34 24

الجزائر 26 21

الرباط 27 21

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الخميس، طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.