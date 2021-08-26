حظك اليوم برج الميزان الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الميزان باتزان كبير في جميع جوانب حياته العاطفية، والعقلية، والجسدية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

إذا كنت متزوجًا كن لطيفًا مع شريك حياتك، ولا تبالغ في الغضب والعناد.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.