جيسيكا شاستين: مكياج «The Eyes of Tammy Faye» تسبب في ضرر دائم لبشرتي

قالت النجمة الأمريكية جيسيكا شاستين، إن المكياج المستخدم في فيلمها الأخير «The Eyes of Tammy Faye»، المقرر طرحه لدور العرض السينمائي، في 17 سبتمبر المقبل، تسبب في ضرر دائم لبشرتها.

وتجسد جيسيكا شاستين خلال أحداث الفيلم شخصية مقدمة البرامج الحوارية المثيرة للجدل تامي فاي، وهو من تأليف أبي سيلفيا وإخراج مايكل شوالتر، ويشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود، من بينهم أندرو جارفيلد، وجو أندو هيرش.

جيسكا شاستين: جلسات المكياج استغرقت 7 ساعات

وفي مقابلة حديثة مع «لوس أنجلوس تايمز»، كشفت شاستين أن مساحيق التجميل التي استخدمتها جعلها تبدو مثل «تامي»، وربما تركت لها تلفًا دائمًا في الجلد، مؤكدة أن أن جلسات مكياجها قبل التصوير كانت مملة؛ إذ استغرقت 4 ساعات في المتوسط، وكانت أطولها أكثر من 7 ساعات.

أوضحت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا أن التواجد على كرسي المكياج لفترات طويلة من الوقت كان تجربة صعبة، وأنها عانت أحيانًا من الهبات الساخنة وشعرت بالذعر، ومن المحتمل أن يكون كل هذا المكياج الثقيل قد تسبب في بعض التأثيرات الدائمة على بشرتها.

وأضافت في حوارها: «أعتقد بالتأكيد أنني قمت ببعض الضرر الدائم لبشرتي، أنا آكل طعام عضوي جدًا وأعتني ببشرتي جيدًا وأبقى بعيدًا عن الشمس وكل هذه الأشياء، ولكن عندما تضع المكياج طوال اليوم فإنه يمد بشرتك، ولكن الأمر كان ضروري لفني».

قصة فيلم «The Eyes of Tammy Faye»

وتجسد النجمة الأمريكية في فيلم «The Eyes of Tammy Faye» الشخصية الدينية التي اشتهرت بأسلوب أزياء غريب الأطوار وبمكياجها الثقيل، في أعقاب المعارك القانونية التي خاضها مع زوجها السابق، وقالت تشاستين، إن تامي فاي أثبتت أنها أكثر دور محطم للأعصاب حتى الآن.

اشتهر الزوجان بإطلاق «The PTL Club»، وهو برنامج إخباري مسيحي طور عددا هائلا من المتابعين خلال السبعينيات والثمانينيات، وأدت اتهامات الاحتيال وسوء السلوك الجنسي ضد جيم باكر في النهاية إلى سقوط الزوجين والطلاق لاحقًا.