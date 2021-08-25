المشدد 5 سنوات للمتهمين بخطف الطفل «متولي» بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات على شخصين خطفا طفلاً من قرية «بلجاي»، مركز المنصورة، لمدة 9 أيام، وأخذاه في سيارة نقل بها صندوق مغلق، أثناء لهوه أمام منزله بالقرية، ونقلاه إلى محافظة المنوفية، لمساومة أهل الطفل على دية لتحريره، إلا أنهم لم يساوموا أسرة الطفل، عندما علموا بتكثيف المباحث البحث عن الطفل، وتمكنت قوة من المباحث من إعادة الطفل سليما، دون أي إصابات، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 13303 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1156 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة.

السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بخطف طفل

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وهما: «حمدي أ. ش.»، 42 سنة، صنايعي مراتب، ومقيم قرية «بلجاي»، دائرة مركز المنصورة، وله محل إقامة في قرية «زاوية جروان» مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وابن شقيقته المدعو «هاني خ. ص.»، 34 سنة، سائق، ومقيم قرية «بي العرب»، التابعة لمركز الباجور، في محافظة المنوفية، وذلك لأنهما في يوم 15 يونيو 2021، خطفا الطفل «متولي محسن متولي منصور الماضي»، 6 سنوات، حال لهوه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنه في قرية «بلجاي».

تفاصيل كشف غموض خطف الطفل «متولي»

وتمكن فريق البحث، بتوجيهات اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من كشف غموض الحادث، وتبين أن المتهم الأول اتفق مع ابن شقيقته على اختطاف المجني عليه، ومساومة أهليته لإطلاق سراحه عقب ذلك، وحضر الأخير له يوم الواقعة بالسيارة قيادته، رقم «م ي س 8265»، ماركة «شيفروليه»، بيضاء اللون ربع نقل بصندوق مغلق، بعد أن قام الأول باستدراج الطفل المجني عليه إلى منطقة زراعية متاخمة لمسكنه، وقاما باصطحابه داخل صندوق السيارة، وتوجه به الأخير بالسيارة قيادته إلى محل إقامته وإخفائه بمسكنه بالقرية محل سكنه لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ دية لإطلاق سراحه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم الدفع بمأمورية تنسيقا بين فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وتم ضبط الأخير بمسكنه وتحرير الطفل وتبين سلامته وعدم وجود إصابات به كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.