إعلام النواب: الدولة تدعم قوى مصر الناعمة في كل المجالات

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه خلال زيارته الأخيرة لمحافظ القاهرة مع مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، امتاز اللقاء بالشفافية ودعم قوة مصر الناعمة على مختلف الأصعدة.

مصطفى: الرئيس يدعم الفكر والثقافة والإبداع والوعي الوطني

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن الدولة حريصة بشكل كبير على دعم كل أشكال القوى الناعمة المصرية والزيادة منها، «اللي حصل النهاردة لينا في زيارتنا مع المحافظ كان ترجمه من مؤسسات الدولة لما دعا إليه السيد الرئيس، وكل ما يخص الفكر والثقافة والإبداع والوعي الوطني».

مصطفى: الوعي لما بيزيد عند المواطن بيقدر يدافع عن وطنه ودولته

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى دورا وطنيا رائعا في تنمية وعي المواطن والرقي بالثقافة العامة للمجتمع، «السيد الرئيس قال إن الوعي لما بيزيد عند المواطن بيقدر بيه إنه يدافع عن وطنه ويحمي دولته».

ولفت إلى أنه في حال كان المواطن الأفغاني يتمتع بالوعي الكافي ما كان ليحدث ما حدث مؤخرا في أفغانستان ويترك الجيش هناك دولته بتلك الطريقة الغريبة، مؤكدًا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعمل جنبا إلى جنب مع مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية من أجل رفع الوعي لدى المواطنين.

وتابع: «المحافظة استجابت لحديث سيادة الرئيس الأخير وأصدرت بيانًا يخص الأمر، وهو ما سيكون له عظيم الأثر على المسؤولين بجميع الجهات من أجل إدراك قيمة ما يقدم من مجهودات بمجالات القوى الناعمة، والرئيس أشار إلى أنه قد لا تؤدي الأعمال لأرباح منظورة، ولكن تسعى الدولة لخلق قيمة حقيقية مستقبلية جراء تبني قيم كالإبداع وتطوير طرق الفكر في المجتمع».