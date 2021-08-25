«الجندي» للفنانين والمخرجين: اتقوا الله في اللي بتقدموه في الأفلام

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العقيدة اختيار من العبد، وسيحاسبه عليها اللهُ وحده، ولكن الشيوخ دورهم النصيحة والتوجيه، مشيرا إلى أن الأئمة الأربعة كانوا متواجدين في المجتمع ولم يحدث خلاف كبير ولكن الجميع تعايش مع بعض ولم يكفر أحدهم الآخر، مؤكدا أن الاختلاف ضرورة لأن الاختلاف أعظم نعمة أنعم الله بها علينا.

نصائح للأسر خلال التعامل مع الأطفال

ونصح «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، الأسر قائلا: «مفيش حاجة اسمها تبوس وتحضن وتفعص في عيل صغير، اسمعوا النصايح دي وأجري على الله، إحنا شوفنا حاجات مبنتخيلهاش، فيه مرض اسمه البيدوفيليا وهو اغتصاب وتحرش الأطفال، ممنوع أي طفل يخلع ملابسه أمام أي أحد، وممنوع الاستحمام أمام أحد، ونوم الأطفال مع بعضهم لازم يفصلوا بينهم في السرير بحاجة لو مش قادرين يجيبوا سراير تانية، ابنك وبنتك محدش يبوسهم من بقهم، دي أكبر عامل نقل عدوى للأطفال وممنوع زغزغة الطفل وتدليكه، ممنوع إعطاء الثقة المطلقة للمحارم لأن دي مفسدة مطلقة من باب الحذر والحيطة، الطوارئ الأخلاقية مطلوبة الآن في الأسرة».

نصيحة للفنانين والكتاب والمخرجين

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «بقينا نسمع عن زنا المحارم وكلام خطير، والكثافة السكانية بتعمل مصايب أكتر وكذلك الإثارة الجنسية المتوالية في بعض الأعمال اللي بيقولوا عليها أعمال فنية، دي مصيبة سودة، بنقول للفنانين والكتاب والمخرجين اتقوا الله وراعوا إن فيه أسر هتشوف المسلسل أو الفيلم، أرجوكم متستهتروش بالمسألة وتنقلوا لنا حفلة في الساحل الشمالي البنات ملزقين في الولاد بشكل عاري، ده كلام غير ممكن، مش كل الشعب عنده القدرة المالية لقضاء العطلة في الساحل الشمالي».