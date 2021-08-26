تفاصيل أول بلومة بجامعة المنيا لإعداد كوادر للعمل بمدارس المتفوقين

أعلنت كلية التربية بجامعة المنيا، عن بدء الدراسة بأول دبلومة مهنية تخصصية لإعداد الكوادر للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، تحت شعار «فكر جديد للنهوض بالتعليم في مصر»، برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائبه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة.

وتمنح الدبلومة لقسمين: الأول في إعداد المعلم لقسمي العلوم والرياضيات، والآخر الدبلومة المهنية لإعداد القيادات لجميع الأقسام، ويؤهل البرنامج لفرص عمل متميزة لمدارس STEM واللغات والتجريبيات والخاصة والحكومية، وتخرج أساتذه وخبراء على أعلى مستوى.

وتشمل مميزات الدراسة:

1- الحصول علي دبلومة معتمدة بالقرار الوزاري رقم 813 بتاريخ 1 مارس 2021.

2- تؤهل للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات steam.

3- الدراسة بأحدث القاعات الذكية.

4- الدبلومة أعدها خبراء من جامعات مصرية وأمريكية.

5- الدراسة بنظام الساعات المعتمدة 3 فصول دراسية.

6- القائم علي التدريس أساتذة بالجامعات المصرية والأمريكية.

وتتضمن شروط القبول بالدبلومة المهنية:

1- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية بالجامعات المصرية أو حاصلا على دبلوم عام في التربية من إحدى الجامعات المصرية، على ألا يقل التقدير عن جيد في دبلومة المعلم.

2- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية بالجامعات المصرية أو حاصلا على دبلوم عام في أي تخصص من إحدى الجامعات المصرية، على أن لايقل التقدير عن جيد في دبلومة القيادات.

3- أن يكون المتقدم اجتاز اختبار في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي أو تقديم شهادة icdl.

ملف التقديم للدبلومة المهنية:

1- شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو شهادة المؤهل التربوي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

4- الموقف من التجنيد للذكور.

5- تسديد مبلغ 100 جنيه لكل ساعة معتمدة بإجمالي 23 ساعة، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.

وعلي من يرغب في التقديم التوجه إلي إدارة الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة المنيا، في موعد غايته 18 من شهر سبتمبر المقبل.