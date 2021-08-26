رمضان ينشر صوره مع نجله على متن الطائرة: «ابني وصاحبي» (صور)

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بابنه، في أثناء سفرهما إلى لبنان على متن الطائرة.

وعلق «رمضان» قائلا: «مع ابني وصاحبي علي محمد رمضان إلى لبنان ربنا يحفظ أطفالنا».

محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي

وأحيا محمد رمضان منذ أيام حفلا كبيرا في الساحل الشمالي، رفع لافتة «كامل العدد».

ودخل «رمضان» المسرح بسيارته اللامبورجيني المطلية بالذهب، وسط حضور جماهيري كبير، وكان مفاجأة الحفل الطفل منذر الذي صعد لأداء أغنية «مصباح علاء الدين».

منذر مهران، شبيه محمد رمضان، شارك معه فى كليبه الغنائي الشهير مصباح علاء الدين؛ إذ حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، واستطاع لفت الأنظار.

وفاة حماه محمد رمضان

وبعد ساعات من حفل رمضان في الساحل توفيت حماته، واضطر الفنان لقطع إجازته والسفر فورا إلى القاهره لحضور مراسم العزاء.

وكان من المفترض أن يقام العزاء في الحمدية الشاذلية، لكن غير المكان فجأه إلى مسجد الشرطة بأكتوبر.

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، قائلا: «موجود 5 أوتوبيسات أمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، حرصًا على سلامة الحضور.. عظم الله أجركم».

يذكر أن محمد رمضان طرح منذ أيام قليلة أغنية الجديدة «على الله»، وهي أولى أغنياته ذات الطابع البدوي، وصورت في عدد من المناطق البدوية الصحراوية، من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.