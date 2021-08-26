تعيين 311 شاباً وصرف 135 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان 311 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 شباب من ذوى الهمم، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ عدد المسجلين 897 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1043 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان: إن تلك الإجراءات تأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وكان الوزير تلقى تقريرا من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية، في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، حيث أشار فيه إلى أنه تم صرف 106 آلاف جنيه لـ46 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و 29 ألفاً و 908 جنيها رعاية صحية لـ33 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 135 ألفاً و 908 جنيهاً لـ79 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح، أن المديرية أجرت في مجال التفتيش العمالي التفتيش على 206 منشآت «دوري نهاري»، مع تنظيم 11 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 104 منشأة أخرى، وبحث 3 شكاوى عمالية، وعمل ندوتين توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 72 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 7 شكاوى للقضاء، وتبقي 6 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 201 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 139 رخصة مزاولة مهنة لـ139 عاملا.