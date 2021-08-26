تفاصيل قرار إسرائيل تخفيف القيود التجارية المفروضة على غزة

قالت إسرائيل إنها ستخفف القيود التجارية المفروضة على قطاع غزة مع التوسع فى دخول البضائع إلى القطاع وذلك بعد أيام من التوترات المتصاعدة، حيث يأتى الإعلان بعد أن تظاهر مئات الفلسطينيين الأربعاء، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، مطالبين إسرائيل بتخفيف الحصار الذي أصاب غزة بالشلل، وذلك بعد أيام من انتهاء تجمع مماثل شهد صدامات دامية مع الجيش الإسرائيلي، وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس.

وانتهت الاحتجاجات دون تكرار الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم السبت الماضي والتي أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

معابر غزة

وقالت الهيئة المسؤولة عن المعابر الإسرائيلية مع الأراضي الفلسطينية في بيان مساء الأربعاء، إنها ستزيد واردات المركبات والسلع والمعدات الجديدة للمشاريع المدنية في قطاع غزة، وستصدر المزيد من التصاريح لرجال الأعمال من غزة لدخول إسرائيل ابتداء من اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة وفقا للوكالة الأمريكية، أن تخفيف القيود سيكون «مشروطًا باستمرار الحفاظ على أمن المنطقة، ويمكن توسيعه إذا تحسن الوضع على الحدود».

يشار إلى أن مصر تعمل على التوسط في اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد بين الجانبين، منذ الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو الماضى وأسفرت عن مقتل 260 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل.

وخاضت إسرائيل وحماس أربع حروب ومناوشات عديدة منذ عام 2007، عندما سيطرت الحركة على غزة عقب فوزها في الانتخابات الفلسطينية، حيث فرضت إسرائيل حصارًا مدمرًا منذ سيطرة الحركة.

ويأتي قرار تخفيف الإجراءات بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفالي بينت، إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت لاحق هذا الأسبوع كما سيلتقي عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية.