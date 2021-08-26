سمسار أسيوط يمثل جريمته: «جوزها طمع وندمان إني قتلت ست»

خضع سمسار أسيوط المتهم بقتل زوجة صديقه داخل مزرعة إلى تمثيل جريمته، حيث اقتادت أجهزة الأمن المتهم وسط إجراءات أمنية إلى مسرح الجريمة وقام بتمثيلها في حضور ممثل النيابة العامة، فيما ظهر المتهم «بحسب مصادر أمنية»، هادئًا ولم تظهر عليه آثار الارتباك والخوف.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: «كنت رايح استلم فلوسي بس جوزها السبب عشان طمع في حقي، وهي كمان استفزتني بشكل كبير وشتمتني وقالت لي مكلش عندنا فلوس فقتلتها وندمان على اللي حصل لأني قتل ست».

رواية المتهم: صديقى استلم العمولة من الطرفين

وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق، «أنه يعمل مع زوج المجني عليها في مجال السمرة في الأراضي الزراعية منذ عدة أشهر، وفي أخر تعامل ببيع قطعة أرض مساحتها 10 قيراط استلم صديقه (زوج المجنى عليها) العمولة من الطرفين البائع والمشتري وبعدها أخبره بالحضور إلى المرزعة التي يتولى حراستها لتقاسم قيمة العمولة وقبل أن يذهب إليه اتصل به مرات متكررة فلم يرد فذهب إلى المزرعة فوجد زوجته فسألها عن زوجها فرفضت أن تخبره بمكانه أوالاتصال به قائلة: «احنا اللي خلصنا البيعة أنت ملكش حاجة».

ضربها بماسورة حديدية قبل إطلاق النار

وتابع قاتل زوجة صديقه أمام جهات التحقيق التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، أنه أطلق النار على المجني عليها عندما كالت له السباب والشتائم بشكل مهين أمام اثنين من حراس المزارع اللذان فشلا في احتواء الموقف وأنه قبل أن يقتلها بالرصاص ضربها بماسورة حديدية حتى تتوقف عن إلقاء الحجارة عليه، بينما واجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت ارتكاب المتهم للجريمة في دقائق قبل هروبه.