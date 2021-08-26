عزوف عن تقليد «الصباحية» في أفراح سيناء.. تكلفته 100 ألف جنيه

عزف أفراد العائلات والقبائل فى شمال سيناء عن ذبح الولائم فى الأفراح وأكتفى الشباب بسهرة في صالات الأفراح والشوادر الخاصة بمجالس العائلات، بسبب التكاليف الباهظة لتقديم «الفتة»، في حفلات الزفاف.

مهر العروس بين 50 و100 جرام ذهب

يقول مصطفى سالم أحد المتزوجين حديثا، إن تكاليف الزواج أصبحت باهظة جدا في سيناء، وغالبية العائلات سواء الأقارب وغيرهم ما زالوا يتمسكون بأن يكون المهر ما بين 50 و100 جرام من الذهب، فضلا عن الأشياء المستحدثة التي لم تكن من عادات مجتمع البادية، وهى إقامة حنة العروس فى إحدى صالات الأفراح، وحنة العريس فى منزله، فضلا عن يومين أو ثلاثة للغناء، وبعد ذلك سهرة العرس، أما الصباحية فتكلفتها تفوق المهر بمراحل، وليست من الضروريات.

تكلفة صباحية العرس تزيد عن 100 ألف جنيه

ويضيف مصباح الرياشي من أهالى الشيخ زويد، أن الغذاء الذى يقدم فى صباحية العرس تكلفته تزيد على 100 ألف جنيه لحفل العرس المتوسط: «ما بالك بأفراح القبائل التى يتجمع بها أكثر من 20 عائلة وكل عائلة لا تقل عن 200 فرد، ولذلك أصبح الغالبية يعزفون عن تقديم واجب الغذاء فى الصباحية، ويتم الاكتفاء فقط بسهرة الشباب، وتقدم فيها مشروبات عادية وطعام تبلغ تكلفته 20 ألف جنيه فى ليلة واحدة».

ظاهرة العزوف عن الصباحية أصبحت حديثة بسبب التكاليف

يقول نور الدن صقر، جزار من عائلات الشيخ زويد: «أعمل بالجزارة منذ 30 عاما، ولم أكن أتخيل أن يكون هناك عزوف عن تقديم الغذاء في الصباحية، فكثير من الشباب أصبح يعلن عبر صفحته بالفيس بوك عن موعد الحنة وحنة العريس، وسهرة الشباب، وينوه ان حفل عرسه بدون صباحية، أي بدون تقديم وليمة الغذاء فى صباحية العرس كما كان متبع».

أهل العروسة ليس من حقهم اشتراط تقديم واجب الصباحية

ويقول اسماعيل أبورياش، باحث اجتماعى بشمال سيناء، إن أهل العروس لا يشترطون على العريس ضرورة تقديم الغذاء في الصباحية، لأنه ليس من حقهم، ولكن يشترطون 3 أشياء، من بينها ذهاب العروسة للكوافير 3 أيام متتالية للحنة، وحنة العريس ويوم الفرح،غلى جانب المهر والمقدم والمؤخر .

أحد وجهاء القبائل يطالب بالتيسير على الشباب

وناشد الشيخ عرفات خضر أحد شيوخ الطريقة الصوفية ومن وجهاء قبيلة السواركة، الأهالى تخفيف الأعباء على الشباب، والتنازل عن بعض الاحتياجات غير الضرورية موضحا أن لكل أنسان طاقة سواء فى تجهيز الأفراح أو تقديم الولائم.