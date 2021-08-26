7 مساءً.. غلق تسجيل رغبات المرحلة الأولى وبدء إجراءات توزيع الطلاب

يترقب الطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، والمسجيلن ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات، خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال 72 ساعة المقبلين.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي، إنَّه من المرجح الإعلان عن النتيجة يوم الأحد المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري، موضحة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 لن يكون السبت المقبل، كما تمّ الإعلان عنه من قبل نظراً لانتهاء أعمال تسجيل الرغبات للمرحلة، اليوم، والمقرر أن تنتهي الساعة 7 مساءاً وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد مدّ عدد أيام تسجيل الرغبات 2021، مضيفة أنَّ اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ في إجراءات توزيع الطلاب على الكليات.

التعليم العالي: 117 ألف طالب سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّه لن يتمّ مدّ موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021 فوق الموعد المحدد بالساعة الـ7 مساءً، على أن يتمّ غلق الموقع وباب تسجيل الرغبات 2021، موضحة أنَّ عدد الذين سجلوا رغبات المرحلة الأولى 2021 حتى الآن، تعدى 17 ألف طالب وطالبة، مؤكّدة أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الموقع الإلكتروني كان يعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام مراحل التنسيق.

«التعليم العالي»: «العليا للتنسيق» تبدأ إجراءات توزيع الطلاب بعد غلق التنسيق

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية المختلفة، مؤكّدة أنَّ جميع البيانات الخاصة بالمؤسسات المختلفة تمّ نشر قوائمها على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التعليم العالي وكذلك الموقع الخاص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وشددت الجامعات الحكومية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، بمعامل التنسيق الإلكتروني الموزعة على مستوى الجامعات، منوهة إلى أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأنه حتى الآن.