6 قرارات مهمة في سبتمبر.. «فلوس ودخان وفوايد»

يترقب المصريون، خلال الشهر المقبل، عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة، ذات تأثير اجتماعي ملحوظ، وتمس قطاعات واسعة من المواطنين، تشمل قطاعات البورصة والبنوك والأسواق وتجارة التجزئة وتنظيم المعارض.

قرار بشأن أسعار الفائدة

يترقب أصحاب المدخرات، والراغبون في استثمار أموالهم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الخميس 16 سبتمبر المقبل، إذ تمثل المنتجات المصرفية المختلفة، مثل: الشهادات الادخارية وأذون الخزانة المصرية، وعاء ادخاريا جاذبا لأموال المواطنين، بعوائد تصل إلى 11%.

«مفيش كاش» بعد 7 سبتمبر

تبدأ الجهات الحكومية تحصيل المستحقات المالية، مثل: الكهرباء والغاز والمياه، بشكل إلكتروني، إذ تتوقف هذه الجهات عن تلقي الحصيلة كاش، بعد 7 سبتمبر، بموجب انتهاء مهلة الحكومة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

تدوين أسعار السجائر على العلب

تطرح الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، اعتبارا من سبتمبر المقبل، أصنافها من السجائر بالأسعار مدونة على العلب، منعا للتلاعب من قبل أي تاجر، يخالف التسعيرة المعلنة للأسعار من قبل الشركة.

صرف معاشات المواطنين على 3 أيام

تعتزم مكاتب البريد صرف المعاشات لـ13 مليون مواطن، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، على مدى 3 أيام، مراعاة للتباعد الاجتماعي، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بين صفوف المواطنين، إذ ستنظم عملية الصرف وفق قيم المعاشات الأقل فالأكثر.

تعديلات جديدة في البورصة المصرية

يستعد مجلس إدارة البورصة المصرية لاعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية، الخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل.

نشاط مكثف للمعارض

يشهد الشهر المقبل تنشيطا لصناعة المؤتمرات في مصر، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والعقارية والزراعية، منها: معرض الطباعة الرقمية والإعلانات (ديجي ساين أفريقيا)، مؤتمر يوروموني، معرض مصر الدولي للصحة، والمعرض الدولي لمواد البناء والتشييد (إيجيبت بروجيكتس 2021).