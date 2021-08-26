ضبط 10 آلاف مواطن دون كمامة وتحريز 1379 شيشة في 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 10061 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10002 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 59 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 858 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 235 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1379 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجرى العرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.