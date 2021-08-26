أستاذ أوبئة: ذروة الموجة الرابعة في مصر أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بشكل رسمي، بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر، تزامنًا مع وجود عدد من الإصابات بمتحوّر «دلتا بلس» المتحور الجديد من كورونا، وزادت التكهنات حول عودة زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.

«عنان» متحوّر دلتا و«دلتا بلس» سيشكلان أغلب الحالات المصابة بكورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إنَّ أعداد المصابين بمتحوّر دلتا بلس من فيروس كورونا قليلة حاليًا بين الحالات المصابة يوميًا، مؤكّدًا أنَّ وزارة الصحة والسكان اتخذت العديد من الإجراءات استعدادًا للموجة الرابعة وتجهيز كل الخدمات اللوجستية بالمستشفيات، ووضع حالة التأهب القصوى تحسبًا لأي احتمالات مقبلة.

وأضاف «عنان»، لـ«الوطن»، أنَّ أغلب الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الاسابيع القليلة المقبلة ستكون من متحوري «دلتا» و«دلتا بلس»، موضحًا أنَّ هذين المتحورين يتميزان بالانتشار السريع، مما يؤدي إلي زيادة عدد الإصابات بين الفئات العمرية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

شهر أكتوبر ذروة الموجة الرابعة بمتحوّر «دلتا بلس»

وأكّد «عنان» أنَّ موعد ذروة الموجه الرابعة في مصر بفيروس كورونا أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنَّ أعداد مصابي «متحور دلتا بلس» ستتزايد مع مرور الوقت وتزامنًا مع انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة تتزايد الفيروسات في الانتشار في الطقس البارد.

لقاح «سينوفاك» فعال ضد متحوّر «دلتا بلس»

وأردف أنَّ كل اللقاحات التي يتمّ تطعيمها للمواطنين فعالة وتقلل من الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته، مبينًا أن اللقاح "سينوفاك" سيكون المتاح خلال الفترة القادمة في مصر، مبينًا أنَّ التطعيم هو السبيل الوحيد للحماية من الفيروس، لافتًا إلى أنَّ اللقاحات قد يكون مفعولها أقل عند الإصابة بمتحوّر دلتا ودلتا بلس ولكنها تحمي من الأعراض الحادة والوفاة.

واختتم حديثه بمناشدة المواطنين سرعة التسجيل وأخذ اللقاح مع ضرورة ارتداء الكمامة مرة أخرى والالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحًا أنَّ الموجة الرابعة لانتشار الفيروس في مصر ستكون الأعداد فيها مرتفعة مقارنة بالأعداد في الموجات السابقة.