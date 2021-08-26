«الداخلية» تقلّص الدورة الزمنية لخدماتها الإلكترونية لـ24 ساعة فقط

اعتمدت وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المقدمة عبر بوابتي «الوزارة، مصر الرقمية» إلى 24 ساعة، حيث جرى التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات الإلكترونية «قطاع الأحوال المدنية، الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الإدارة العامة لتصاريح العمل، والإدارة العامة لشؤون المجندين) لتنفيذ الإجراءات.

ويأتي تنفيذ الإجراءات حسب بيان عن وزارة الداخلية، من خلال فحص الطلبات الإلكترونية الواردة وتنفيذها خلال 24 ساعة، بداية من وقت تقديم طلب الخدمة الإلكترونية، وحتى سداد المواطن مقابل أداء الخدمة، ويعقب ذلك تسليمها في ذات اليوم للبريد ليتولى توصيل المحرر للمواطنين طالبي الخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنّه جرى التنسيق مع الجهات المعني، والانتهاء من إتاحة خدمة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن طالب خدمات قطاع الأحوال المدنية بمراحل التعامل مع الطلب وحتى تمام تسليم المحرر لطالبه ببوابة مصر الرقمية، أسوةً بما تم مع خدمات المرور المتاحة على ذات البوابة.

وتابعت وزارة الداخلية أنّه جار التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من تعميم خدمة الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطن طالب الخدمة بموقف طلبه في جميع المراحل الخاصة بإصدار المحررات المطلوبة للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المتاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة الإنترنت.