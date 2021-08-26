ضبط 72 كيلو بانجو وحشيش وتنفيذ 85021 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 197 قطعة سلاح ناري، بحوزة 168 متهما، وتنفيذ 85021 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين بارتكاب 10حوادث سرقة متنوعة.

ضبط 309 قضايا مخدرات

كما أسفرت الحملات عن ضبط 309 قضايا مخدرات بإجمالي 321 متهما، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 55٫410 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 26٫444 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫487 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2٫395 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 1.164 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 977 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 720 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 715 جراما، كمية من مخدر آيس وزنت 75 جراما، كمية من مخدر أفيون وزنت 5 جرامات، و6558 قرصا مخدرا.

ضبط 23582 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت الحملات عن ضبط 37 متهما هاربا، وضبط 40 متهما بالبلطجة، وضبط 376 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 11 دراجة نارية، وضبط 23582 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.