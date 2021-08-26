حجم تعاملاتهما مليون جنيه.. ضبط أجنبي ونجله بتهمة الاتجار بالنقد

أكدت معلومات وتحريات وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ عامل ونجله يحملان جنسية إحدى الدول ومقيمان في القاهرة، يتاجران في النقد الأجنبي بشكل غير مشروع.

وأوضحت التحريات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أنّ المتهمين حولوا الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، يجمعون مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية من راغبي تحويل ما يعادلها بالجنيه المصري لذويهم المقيمين بداخل البلاد، ويتسلّم المتهمون مبالغ مالية من بعض الأجانب المقيمين في البلاد راغبي تحويل أموال لذويهم المقيمين خارج البلاد، وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة، مقابل عمولة متفق عليها، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

المتهمون أنشأوا صفحة على فيس بوك لجذب من يرغب في تحويل الأموال

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين احتوائهما على رسائل نصية دالة على نشاطهما غير المشروع، كما أنشأ أحد المتهمين صفحة على فيس بوك، لجذب من يريد تحويل مبالغ مالية من وإلى إحدى الدول بذات الأسلوب.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال العام الحالي بلغ نحو مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.