ضبط متهم ببيع «مطاوي» و«طبنجات» عبر فيسبوك بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، روّج من خلال حساب على فيس بوك، بأنّه قادر على توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادي.

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبيّن احتوائه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، طبنجة صوت، 10 طلقات صوت من ذات العيار، 4 قطع أسلحة بيضاء «مطواة».

المتهم أقرّ بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء

وبمواجهة المتهم أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب المشار إليه على فيس بوك بقصد تحقيق مكاسب مالية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.