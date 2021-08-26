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«يديعوت أحرونوت»: دوي صافرات إنذار في أسدود الإسرائيلية

كتب:

محمد علي حسن
12:50 م | الخميس 26 أغسطس 2021
القبة الحديدية

القبة الحديدية

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأنَّ هناك دوي صافرات إنذار في مدينة أسدود الإسرائيلية.

آلاف المستوطنين هرعوا إلى الملاجئ

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «هرع آلاف المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ بسبب دوي صافرات الإنذار التي تبين لاحقا أنَّها بسبب خلل تقني».

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: «بسبب عطل فني في نظام الإنذار، الآلاف من المستوطنين دخلوا الملاجئ والغرف المحصنة في أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وغلاف غزة».

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