«يديعوت أحرونوت»: دوي صافرات إنذار في أسدود الإسرائيلية

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأنَّ هناك دوي صافرات إنذار في مدينة أسدود الإسرائيلية.

آلاف المستوطنين هرعوا إلى الملاجئ

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «هرع آلاف المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ بسبب دوي صافرات الإنذار التي تبين لاحقا أنَّها بسبب خلل تقني».

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: «بسبب عطل فني في نظام الإنذار، الآلاف من المستوطنين دخلوا الملاجئ والغرف المحصنة في أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وغلاف غزة».