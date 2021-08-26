«يديعوت أحرونوت»: دوي صافرات إنذار في أسدود الإسرائيلية
كتب:
محمد علي حسن
12:50 م | الخميس 26 أغسطس 2021
القبة الحديدية
أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأنَّ هناك دوي صافرات إنذار في مدينة أسدود الإسرائيلية.
آلاف المستوطنين هرعوا إلى الملاجئ
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «هرع آلاف المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ بسبب دوي صافرات الإنذار التي تبين لاحقا أنَّها بسبب خلل تقني».
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: «بسبب عطل فني في نظام الإنذار، الآلاف من المستوطنين دخلوا الملاجئ والغرف المحصنة في أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وغلاف غزة».