حبس 3 أشخاص كونوا عصابة للإتجار في المخدرات بالقليوبية

أمر المستشار احمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بحبس 3 اشخاص لإتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة في القليوبية حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية متنوعة من المواد المخدرة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت المعلومات السرية، وردت لأجهزة الأمن بالقليوبية بتشكيل عصابة من 3 أشخاص تخصصوا في حيازة الأسلحة النارية والإتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة مركز الخانكة.

بعرض المعلومات علي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهمين وبالفحص تبين أن المتهمين هم «أمين.ر.أ»، 30 سنة عاطل، و«مدحت.ع.ف»، 31 سنة، عاطل سبق اتهامه في 2 قضية و«مصطفى.م.ع»، 26 عامًا، عاطل وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار و250 جراما من مخدر الهيدرو و300 جرام من مخدر الهيروين و400 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 1290 جنيها، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد الخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأصدرت قرارها السابق.

ندب الطب الشرعي لكشف غموض واقعة العثور علي جثة سيدة بالقناطر

من جهة أخرى، أمرت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد رئيس النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة جثة سيدة مجهولة بالعقد الثالث من العمر بمسقة مياه بأرض زراعية بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكلفت النيابة اجهزة البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وملابسات الواقعة وطلبت تقرير الطب الشرعي بسبب الوفاة.

بالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة لايوجد بحوزتها أية أوراق تدل على شخصيتها بالعقد الثالث من العمر ملقاة على ظهرها بمسقى مياه مرتدية جميع ملابسها ومغطاة بملاءة سرير يعلوها قميص طبى خاص بالعمليات الجراحية.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى وجود كانولا طبية بالساعد الأيمن وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.