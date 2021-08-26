مفاجأة في دكتوراه «محمد رمضان».. بـ100 دولار تحصل على الشهادة «صور»

فاجأ الفنان محمد رمضان متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، موجها الشكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحه الشهاده، وكذلك المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحه لقب سفير الشباب العربى.

دكتوراه محمد رمضان وحقيقة منحه لقب سفير

وأرفق الفنان محمد رمضان مع الخبر عدة صور تبين أن من منحه الدكتوراه ليست الحكومة اللبنانية أو مؤسساتها الرسمية ولكن «المركز الثقافي الألماني الدولي»، وهو منظمة مسجلة تحت رقم 3437236، حيث وضعت صورة الفنان بجوار اسمه الذي وصفته بالدكتور محمد رمضان محمود حجازي، أستاذ التمثيل والأداء الغنائي، وأن شهادة الدكتوراه التي تمنحها إياه، تمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المستوى لما يبذلونه من نشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية.

أما لقب سفير الشباب العربي، فجاء بحسب الشهادة التي أرفقها الفنان محمد رمضان، من قبل مهرجان أفضل الدولية، وتضمنت الشهادة شعار «لوجو» وأسماء وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة، عبدالرحمن الشامي، ورئيس مهرجان أفضل، مازن نوري، ولم تشمل أي توقيعات.

المركز الثقافى الألمانى الدولى

وبالبحث عن المركز الذي منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، تبين من صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يترأس مجلس إدارته شخص يدعى محمود عبدالله الخطيب، وتم تأسيس المركز في 19 أغسطس 2017، بلبنان، ويشير إلى أنه مسجل على البوردة الألمانية التابعة لوزارة الخارجية الألمانية، وأنه في الأصل جمعية ألمانية ثقافية تربوية تعليمية اجتماعية رياضية مهنية خدماتية، غير ربحية، لا تنتمي لأي جهات سياسية.

كما تبين أن الهدف من المركز هو الرقي بالشباب وتكوينهم للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع، ومكافحة الاقصاء الاجتماعي وإشاعة ثقافة السلم وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش والعمل التطوعي لصالح الإنسان، والعمل على إبراز وتنمية المواهب والهوايات للشباب وصقلها لتحقيق نهضة ثقافية وفنية واجتماعية متكاملة، وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والبحث عن مواطن الإبداع وتكريم المتفوقين بكافة المجالات.

كما يهدف المركز إلى تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض والمسابقات الفنية والمهرجانات والأنشطة الثقافية وتعزيز الروابط وخلق شراكة وتوأمة وتعاون وتنسيق مع المؤسسات والهيئات الثقافية والاجتماعية والخدمية التي تعمل لنفس الأهداف داخل لبنان والدول العربية والأوروبية.

وكان المركز أعلن، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات والتخصصات بمقابل مادي، وأن للمركز فرع في تركيا.

كيف تحصل على شهادة دكتوراه «محمد رمضان»؟

تواصلت «الوطن»، مع الدكتور الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، الذي أكد أن اسم مركزه هو «المركز الثقافي الألماني الدولي لبنان»، وهو معترف به في ألمانيا وكل الدول العربية، وأنه يمكن الحصول على شهادة دكتوراه كالتي حصل عليها الفنان محمد رمضان عن طريق الانتماء إلى المركز بدفع اشتراك العضوية البالغ قدره 100 دولار أمريكي.

بينما أرسل رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي لـ«الوطن»، استمارة العضوية في المركز والتي تتضمن إقرارا بالالتزام بلوائح المركز والالتزام بالتجديد السنوي ودفع رسوم الاشتراك السنوي وفي حالة مخالفة ذلك تسقط العضوية، على أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز السفر وصورة شخصية وصورة كارنيه العمل.

كما أرسل الخطيب مستندا يوضح مزايا العضوية بالمركز وهي: «الانتماء إلى جسم شرعي منظم والحصول على خدمات الدعم والإسناد والتطوير، الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز، التمتع بحقوق المشاركة في هيئات ولجان المركز، التطوير المهني من خلال المشاركة في البرامج التدريبية التي يقدمها المركز على المستوى المحلي والعربي والدولي، وتبادل الخبرات والمهارات مع الزملاء الناشطين في المركز، الاستفادة من فعاليات التكريم للأعضاء المبدعين والمميزين، فتح آفاق المشاركة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي يقيمها المركز في البلد الذى يقيم فيه العضو».

وأرسل أيضا مستندا حول شروط الانتساب إلى المركز وهى: أن يكون العضو قد أتم 20 سنة من عمره، ويتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، وقابلا بنظام الجمعية عملا في سبيل تحقيق غاياتها، وموافقا على أهداف الجمعية ونشاطاتها والعمل على تنفيذها، مشاركا في إحدى اللجان، وأن يتمتع بالمؤهلات العلمية.

وبعد أن يملأ العضو استمارة العضوية تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب، مشيرا إلى أنه عند ذلك يمكن الحصول على شهادة الدكتوراه الفخرية من المركز، وأنه عند تسديد الاشتراك يمكن الحصول على الشهادة.

والخطيب، «رئيس مجلس الإدارة»، بحسب البيانات المنشورة على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، يقيم في مدينة صور بلبنان، وأصوله من مدينة صيدا، ودرس في الجامعة الأمريكية علم اجتماع، وحصل على شهادة من ‏كلية سبلين للتدريب المهني والتقني‏.

حقيقة مهرجان هرم الإبداع

اللافت للأمر أن الخطيب حذر على صفحته الرسمية من شخص يدعى «أحمد يسري»، ينظم سنويا مهرجانا يدعى «مهرجان هرم الإبداع الدولي السنوي»، مشيرا في بيان إلى أن المركز ليس له علاقة بهذا الشخص واتهمه بأنه «نصاب ومحتال ومزور محترف للشهادات الفخرية التي تصدر من المركز»، وهو ما كرره في تصريحات لـ«الوطن»، لافتا إلى أن من استلم من «أحمد يسري» شهادة فهي مزورة لا علاقة للمركز بها، مشيرا إلى أنه سيقاضيه أمام القضاء المصري.

ودأب «يسرى»، على تنظيم مهرجان يسمى «هرم الدولي»، وادعى في دعايته للفعالية خلال الشهر الجاري، أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل ووضع «بانرات» للدعاية للمهرجان في مدخل القاعة التي أقيم فيها وعليها «لوجو» لعدد كبير من الصحف والقنوات الفضائية المصرية دون الحصول على تصريح منها، وقام بتكريم عدد من الفنانين والشخصيات المغمورة.