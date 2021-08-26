ورشة عمل عن «التحديات التكنولوجية للصناعات الفلزية»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، بشأن عقد ورشة عمل بعنوان «التحديات التكنولوجية للصناعات الفلزية»، حيث أشار التقرير إلى أنّ الورشة تهدف لبحث إمكانية الاستفادة من الصناعات الفلزية، التي تعتبر مكونًا مهما في الصادرات المصرية.

واستعرضت الورشة النماذج الناجحة التي قدمها ممثلو الجهات الصناعية المشاركة، وشهدت الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في مجالات الصلب والسبائك الحديدية وغير الحديدية، كما عرض ممثلو الأقسام المختلفة بشبكة تكنولوجيا الفلزات، المشروعات التطبيقية التي جرى تنفيذها في الصناعة، والمشروعات التي جرى تطبيقها على المستوى النصف صناعي، والأنشطة العلمية بشعبة تكنولوجيا الفلزات التي جرى تنفيذها على أرض الواقع.

مناقشة تحديات الصناعات التعدينية والميتالورجية

كما شملت الورشة عرض أوراق عمل عن تكنولوجيا صناعة الصلب الصديقة للبيئة، ومناقشة التحديات التى تواجه الصناعات التعدينية والميتالورجية، ورؤية الجهات الصناعية لدور البحث العلمى فى خدمة الصناعة.

وشهدت فعاليات الورشة، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات، وشركة ICI للتعاون في مجالات (التآكل وطلاء الأكاسيد الموصلة، وتصنيع أنودات الحماية الكاثودية)، وجرى الاتفاق على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء، لبحث الاستفادة من مخرجات الورشة، وإمداد الجهاز بقاعدة بيانات لتقديم الاستشارات والدورات التدريبية والمشروعات القابلة للتنفيذ، وما يتوافر من مخرجات جاهزة للتطبيق كمشروعات يمكن تمويلها من خلال الجهاز؛ للمساهمة فى حل مشكلة البطالة ودعم وتنمية الاقتصاد القومي.

وأشار التقرير إلى توصيات الورشة، والتي تضمنت أن يتولى مركز بحوث وتطوير الفلزات إنشاء منصة إلكترونية تجمع بين مجتمعي البحث العلمي والصناعة، يتم من خلالها طرح النقاط البحثية القابلة للتطبيق الصناعي.

الورشة أوصت بالاستثمار في صناعة مخلفات قشور الصلب

وأوصت الورشة بالتوجه للاستثمار في صناعة مخلفات قشور الصلب، ونقل تكنولوجيا إنتاج حبيبات الصلب ومدببات الصلب التى توصل إليها المركز وتم تطبيقها على المستوى نصف الصناعي، وكذا نتائج أبحاث المركز من خلال مشروع تحالف الصناعات الكيميائية الممول من أكاديمية البحث العلمي بشأن استخدام خام المنجنيز منخفض الدرجة، وتوصية بالتعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات، والجمعية الدولية للتآكل، وشركة حديد المصريين، والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ومصنع 99 الحربي.

حضر الورشة الدكتور الشيخ المجدوب محمد، منسق الروابط العلمية باتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور محمد فريد الغريب، مدير إدارة ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور إبراهيم غياض، رئيس شعبة تكنولوجيا الفلزات، وممثلو الأقسام العلمية بالمركز، وبمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية المصرية والعربية بالحضور وعبر تقنية الزووم.