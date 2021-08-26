الجريمة في أسبوع.. رجلان وإمرأتان وطفلة ضحايا غدر أسرية فى 7 أيام

سجلت محاضر الشرطة خلال الأسبوع الجاري، جرائم قتل عديدة، بينها جرائم أسرية مروعة في الجيزة والقاهرة، وكان آخرها مقتل سيدة عمرها 35 سنة داخل منزل أسرتها، على يد دجال، زعم أنها تعاني من مس شيطاني سفلي، واعتدى عليها بالضرب والتعذيب، بقصد إخراجه من جسدها، حتى خارت قواها تحت وطأة التعذيب، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وأسرع زوجها بإبلاغ الشرطة، وألقت القبض على الدجال بتهمة الضرب حتى الموت، وبينت التحريات، أن زوجها المجني عليها كان يعاون الدجال في عمليه التعذيب دون قصد، فكان يقيدها بالحبال، بينما كان الدجال يضربها بقسوة، زاعمًا استخراج الجن.

مطلقة تقتل طليقها بمعاونة شقيقها

وفي كرداسة، قتلت سيدة ثلاثينية طليقها بمعاونة شقيقها، الذي عاونها على تنفيذ الجريمة، فطعنته بالسكين، بينما تولى شقيقها شل حركته، تلك الجريمة حدثت في حضور عشيق الزوجة، الذي كان يدعي أنه خطيبها أمام أسرتها، وبعد الوفاة أسرع عشيق الزوجة، بإرشادهما على سرعة التخلص من الجثمان، قبل أن يشعر الجيران بالواقعة، فأحضر المتهمين دراجة نارية، وحملا جثمان المجني عليه، وتم إلقاؤه في مدق ترابي بين صفط اللبن وكرداسة.

وبعد 48 ساعة، تمكنت المباحث من كشف ملابسات الواقعة، وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتنفيذ الجريمة خلال جلسة صلح، كان المجني عليه يحاول فيها إعادة طليقته لعصمته، دون معرفته بدخولها في علاقة مع شاب آخر.

يقتل شقيقه ويقطع جثمانه

وفي إمبابة، نجح مدمن في قتل شقيقه خنقًا، ثم قطع جثمانه إلى نصفين، بعد أن رفض سداد ديونه، وتبين من تحريات المباحث، أن المتهم ذهب إلى منزل شقيقه، وجلس يتحدث معه، لإقناعه بسداد 20 ألف جنيه ديون عليه، لكن الأخير رفض.

وقال له: «أنت بتشرب مخدرات ومش هديك مليم واحد»، فاحتدم النقاش بينهما، وتمكن المتهم من قتل شقيقه خنقًا، قبل أن يحضر سكينًا وساطورًا، ويقطع جثمانه إلى نصفين، وألقى بجزء في إمبابة، والجزء الآخر في الوراق، وبعد يومين تمكنت الشرطة من كشف ملابسات الحادث، وألقت القبض على المتهم.

وبمواجته اعترف بتفاصيل الجريمة، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا، بتهمة القتل العمد.

قتل زوجته وطعن ابنته وانتحر شنقاً

وكانت منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبري قد شهدت مساء اليوم الخميس، إقدام زوج على قتل زوجته وطعن ابنته ليقوم بعدها بالتخلص من حياته بعدما شنق نفسه داخل منزله، وذلك بسبب مشاكل أسرية.