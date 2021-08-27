قاتلة طليقها: عشيقي ضحك عليا.. نال غرضه وحرضني على قتل أبو ابني

بكاء وحزن وندم وخوف من المصير المجهول، يشرح حال مطلقة كرداسة التي قتلت طليقها بطعنة في القلب، بمعاونة شقيقها داخل منزل أسرتها، خلال جلسة صلح كانت من قبل الزوج الذي ذهب إلى طليقته بقصد إقناعها بالعودة لعصمته من أجل تربية نجلهما البالغ من العمر 6 أشهر، لكن الشاب الثلاثيني لم يكن يدري أن خطواته إلى منزل طليقته ستكون شاهدة على نهايته بطعنة قاتلة، وفي حضور عشيقها الذي أوهم أسرتها أنه ينتوي الزواج منها ويستعد لإعلان الخطوبة.

مطلقة كرداسة في جلسة تحقيق جديدة

وقفت مطلقة كرداسة خلال جلسة تحقيق جديدة مساء أمس، أمام النيابة العامة، بعد الانتهاء من تمثيل جريمتها وقالت باكية: «منه لله عشيقي ضحك عليا خد غرضه مني وكمان حرضني على قتل أبو ابني»، وأكدت أنها انساقت وراء أقاويله بدون تريث حتى أمسكت بالسكين وحاولت ضرب طليقها وعندما شاهدها شقيقها عاونها على قتله بشل حركته حتى طعنته ومات في الحال، وعندما ظهرت عليهما علامات الخوف أسرع عشيقها الذي حضر الجريمة وطلب منهما التخلص من الجثة بسرعة خشية معرفة الجيران.

توجيه تهمة القتل العمد لقاتلة طليقها بكرداسة

وتابعت مطلقة كرداسة المتهمة بقتل طليقها، أمام جهات التحقيق، التي نسبت إليها تهمة القتل العمد، أنها دخلت في خلافات أسرية مع زوجها قبل عدة أشهر، وانتهت بطلاقها منذ 4 أشهر، أي بعد إنجابها طفلها الوحيد بشهرين، وخلال وجودها في منزل أسرتها تقربت من شاب من جيرانها ونشأت بينهما علاقة غير شرعية لم يعرف بها طليقها، وأن عشيقها كان السبب في تحريضها على قتل طليقها عندما أخبرها أنه كان يهينها بشكل مستمر وقت زواجهما وطلب منها طرده من المنزل وأنه يستعد لخطوبتها والزواج منها، واستمر في تلك الأقاويل وشجع شقيقها على معاونتها في قتل طليقها.